I° Edizione delle Giornate Internazionali delle Case Museo dei personaggi Illustri: in Molise Palazzo Iacovone

Porte aperte nelle Case Museo di tutto il mondo significa sinergia, diffusione, scambio per rendere queste realtà museali portavoci di cultura,

conoscenza e dialogo e per valorizzare la memoria del passato al fine di tramandarla alle nuove generazioni.

Il 5 e 6 aprile prossimi si terrà la I° Edizione delle Giornate Internazionali delle Case Museo dei personaggi Illustri che prevede la

partecipazione di oltre 230 Dimore in tutto il Mondo, in rappresentanza di 23 Nazioni. In Italia saranno 143 le Case Museo che apriranno le porte, in 19 Regioni.

Il Molise, a Poggio Sannita (Is), partecipa con un’unica dimora, Palazzo Iacovone – Casa natale del Prof. Cosmo Maria de Horatiis (1771-1850) medico chirurgo, padre e divulgatore dell’Omiopatia Italiana, camerlingo di Francesco I° di Borbone, Re delle Due Sicilie (1825/1830).



All’interno del Palazzo, d’epoca medievale, risiedono sia la preziosa Biblioteca privata, con oltre 5000 volumi antichi di diritto, storia, scienze,

religione, letteratura, architettura, medicina (tra cui “tutti” i testi autentici dell’Illustre scienziato) che l’Antico Frantoio Ipogeo, coevo al Palazzo, al cui interno è stato scavato da maestri cavamonti nella roccia del paese ben visibile.



La visita gratuita, guidata direttamente dal proprietario avv. Domenico Iacovone, della durata di circa due ore, si svolgerà, per ciascun giorno, dai seguenti orari: 9/11-15/17 e sarà fruibile ad un numero massimo di 10 persone per turno.



Il ticket d’ingresso è di 10 €.

Prenotazione obbligatoria su 3342253485 WhatsApp oppure via mail a

anticofrantoioiacovone@gmail.com