Settimana da incorniciare per le squadre di debate dell’Istituto Alfano-Perrotta

Gli studenti termolesi delle squadre di debate dell’Istituto Alfano-Perrotta, coordinati dal prof. Mario Mascilongo, hanno partecipato a 4 competizioni regionali e nazionali, classificandosi in tutti i casi al primo posto ed accedendo in questo modo alle rispettive finali. Tutto in una settimana, dal 25 al 29 marzo.

Ma andiamo con ordine: martedì 25 marzo la squadra formata da Angelika Di Siro (5ALC), Vincenzo Mastronardi (5ALC), Alessia Cesari (5BLC), Giulia La Torre (5BLC) e Angelica Trolio (5BLC) ha superato la semifinale del torneo “Generazione EU” promosso dall’Università Bocconi, e parteciperà pertanto alla finale in presenza prevista a Milano per il 16 aprile prossimo.

Nella classifica individuale, i primi tre posti sono occupati da 3 speaker della squadra dell’Alfano-Perrotta, nell’ordine Alessia Cesari, Giulia La Torre ed Angelica Trolio.

Giovedì 27 marzo la squadra formata da Eleonora Clara Valente (4CLS), Irene Candeloro e Claudio Canulli (3ALS), Alessandra Pezzano (3ALC), Federica Celebre e Tecla Vizzarri (3BLC) ha vinto lo spareggio regionale del torneo nazionale “Exponi le tue idee” e parteciperà pertanto alla fase nazionale prevista per il prossimo mese di maggio.

Infine, sabato 29 marzo due squadre dell’Alfano-Perrotta hanno partecipato a due diversi tornei, vincendo entrambi: una prima squadra, formata da Claudio Canulli (3ALS), Tecla Vizzarri (3BLC), Alessia Cesari e Giulia La Torre (5BLC), Ilaria Cravero (5BLS) e Giuseppe Pacitto (5ELS), ha partecipato al torneo di debate organizzato nell’ambito del progetto “Rigenerare Memoria” promosso dall’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, dalla sezione abruzzese della Società Nazionale Debate Italia e dall’Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano di Chieti-Pescara, classificandosi al primo posto del girone eliminatorio e accedendo alla finale che si disputerà il prossimo 16 aprile a Pescara.

Contemporaneamente la squadra formata da Angelika Di Siro e Vincenzo Mastronardi (5ALC), Angelica Trolio (5BLC) e Federica Celebre (3BLC) (che ha sostituito per l’occasione Eleonora Clara Valente – 4CLS), ha disputato e vinto ad Isernia la selezione regionale dei Campionati nazionali di debate, qualificandosi in rappresentanza del Molise per la fase nazionale prevista dal 5 al 9 maggio a Marina di Massa.

La Dirigente dell’IISS Alfano-Perrotta, Concetta Rita Niro, nel congratularsi con gli studenti ed i docenti che li hanno seguiti in questo percorso altamente formativo, ricorda che la scuola superiore termolese è da sempre in prima linea nella valorizzazione delle eccellenze: i risultati raggiunti nell’ultima settimana confermano che la strada percorsa è proprio quella giusta.