A Termoli al via il progetto TechUp – Digital training per un mondo in evoluzione

L’Associazione internazionale Informatici Senza Frontiere (ISF) presenta TechUp, un progetto sostenuto nell’ambito di un programma formativo mirato a favorire la diffusione della cultura scientifica e digitale. L’iniziativa ha preso il via lunedì 10 marzo, ha una durata di tre anni, è totalmente gratuita per i partecipanti e mira a promuovere le competenze STEM e ridurre il divario digitale, offrendo opportunità concrete di apprendimento e crescita professionale. TechUp si inserisce in un più ampio quadro di interventi per lo sviluppo e la formazione delle nuove generazioni e verso chi intende cogliere le opportunità di lavoro offerte dall’innovazione tecnologica.Il primo appuntamento in calendario il 10 marzo è l’avvio dei percorsi formativi per le scuole, con la prima formazione docenti dell’Istituto Omnicomprensivo Ciampoli Spaventa di Atessa. TechUp coinvolgeràtudenti di ogni fascia d’età, docenti, genitori e giovani adulti in percorsi formativi mirati, con l’obiettivo di fornire strumenti indispensabili per affrontare le sfide del mercato del lavoro. I percorsi formativi di TechUp dedicati alle scuole saranno in corso nelle tre annualità 2024/25, 2025/26 e 2026/27, per cui è possibile aderire e iscriversi fin da ora anche ai prossimi anni scolastici. Il progetto interessa le aree in cui hanno sede importanti poli industriali e tecnologici dell’Italia, con un peso specifico nella manifattura avanzata, nell’automotive e nella digitalizzazione dei processi produttivi: Termoli, Atessa, Pomigliano d’Arco, Cassino, Melfi, Modena e Torino. Con un approccio formativo inclusivo e innovativo attraverso attività didattiche pensate per gli studenti delle diverse fasce d’età, alunni delle scuole dell’infanzia, studenti delle primarie e secondarie di primo e secondo grado avranno l’opportunità di avvicinarsi al mondo della programmazione, sperimentando il coding con Scratch Junior, Scratch e App Inventor e approfondendo metodologie quali il Design Thinking e il Project Management.In programma ci sarà anche un concorso a livello nazionale in cui gli studenti potranno mettere in pratica le competenze acquisite sviluppando progetti digitali su temi di interesse sociale e tecnologico, con il supporto di professionisti esperti del settore. Delle vere e proprie “Olimpiadi di TechUp” per mettere in campo quanto appreso e confrontarsi con i coetanei. Non solo i gli studenti, ma anche i giovani adulti tra i 18 e i 30 anni potranno accedere a percorsi di formazione gratuita di informatica di base, programmazione web, social media management e strumenti digitali per il lavoro, strutturati in moduli progressivi di livello da base ad avanzato. L’iscrizione a questi percorsi formativi online è aperta da lunedì 17 marzo. Un ulteriore elemento distintivo di TechUp è il suo impegno per la diffusione della cultura digitale attraverso eventi e iniziative speciali, tra cui seminari per insegnanti, studenti e genitori sull’uso consapevole della rete e sull’importanza del superamento degli stereotipi di genere nelle discipline STEM. TechUp rappresenta un’occasione unica per combattere il divario digitale e consentire di acquisire gli strumenti necessari per affrontare le sfide della trasformazione tecnologica in corso e migliorare le loro prospettive occupazionali. TechUp è promosso dall’Associazione Informatici Senza Frontiere APS nata alla fine del 2005 dall’idea di un gruppo di manager italiani del settore informatico che hanno deciso di mettere le proprie conoscenze a disposizione di un progetto di innovazione sociale per contrastare il digital divide, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo. Oggi ha 12 sedi regionali, più di 300 soci e 130 volontari che usano le proprie competenze e la tecnologia per dare un aiuto concreto a chi vive in situazioni di povertà e di emarginazione o per offrire maggiori opportunità di inserimento sociale e lavorativo. Opera prevalentemente in quattro settori: la formazione, la cooperazione allo sviluppo, la disabilità e la sostenibilità.