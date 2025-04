Consulta Femminile del Comune di Campobasso: soddisfazione per le adesioni, quasi 30 realtà del territorio impegnate per la parità di genere

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la fase di adesione alla Consulta Femminile del Comune di Campobasso. Quasi 30 realtà del territorio, tra associazioni, sindacati, enti camerali e ordini professionali, hanno risposto all’appello, dimostrando un forte interesse e una sentita condivisione degli obiettivi della Consulta.

Un risultato che testimonia la crescente sensibilità della comunità locale verso le tematiche della parità di genere e dei diritti delle donne. La Consulta Femminile si configura come uno spazio di dialogo e collaborazione, dove le diverse realtà del territorio potranno unire le forze per promuovere iniziative concrete a sostegno delle donne e dell’intera comunità.

“Siamo estremamente soddisfatti della risposta ottenuta”, ha dichiarato la Presidente della Consulta Chiara Cancellario – “La numerosa partecipazione è un segnale incoraggiante e ci sprona a lavorare con ancora maggiore impegno per realizzare i nostri obiettivi. Nonostante le recenti classifiche ASviS che ci pongono agli ultimi posti per quanto riguarda il Goal 5, e nonostante episodi deplorevoli come le offese rivolte online a Elly Schlein in occasione della sua visita in Molise, è evidente che i temi della parità di genere sono profondamente sentiti nella nostra comunità. Questa risposta massiccia è un chiaro segnale che le cittadine e i cittadini sono pronti a partecipare attivamente, a lavorare insieme e a co-progettare un futuro in cui l’uguaglianza sia una realtà tangibile. La Consulta Femminile si impegna a essere un punto di riferimento per tutte le iniziative volte a promuovere la parità di genere, a sostenere i diritti delle donne e a valorizzare il loro ruolo attivo nella nostra società.”

Soddisfazione anche dalla Consigliera delegata alle Pari Opportunità Annamaria Trivisonno: “esprimo grande soddisfazione per la nutrita adesione alla Consulta femminile fortemente voluta da questa amministrazione e chiaro segnale di volontà di incidere sul tema della parità di genere in maniera significativa. Sono certa che la Consulta saprà svolgere egregiamente il ruolo che lo Statuto comunale prevede licenziando atti che il Consiglio comunale potrà deliberare.”

Le prossime riunioni della Consulta saranno dedicate alla definizione delle linee guida e alla programmazione delle attività. Si invitano tutte le realtà aderenti a partecipare attivamente, per contribuire con il proprio apporto alla realizzazione degli obiettivi prefissati.