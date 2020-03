Isernia/ il sindaco d’Apollonio a scopo precauzionale chiude le scuole mercoledì 4 marzo

Il sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio, a scopo meramente cautelativo e precauzionale, facendo seguito ai provvedimenti del governo centrale e di quello regionale per la prevenzione del Covid-19, ha disposto con propria ordinanza, per la giornata di mercoledì 4 marzo, la chiusura di tutte le scuole secondarie di primo grado, primarie e dell’infanzia facenti capo all’I.C. “S. Giovanni Bosco” e all’I.C. “Giovanni XXIII”, nonché delle sezioni Primavera operanti sul territorio del Comune di Isernia, al fine di espletare gli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, consentendo nelle scuole l’accesso di personale scolastico e comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi in parola.

Questi i contenuti dell’ordinanza:

IL SINDACO

PREMESSO CHE

in data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l’epidemia da COVID-19 a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-in data 22/02/2020 il Ministero della Salute ha diramato la circolare n. 5443 contenente nuove indicazioni e chiarimenti in merito all’epidemia COVID-19;

-con Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 e relativi decreti attuativi, sono state adottate misure urgenti di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;

-con DPCM in data 01/03/2020 sono state emanate misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019;

-il Presidente della Regione Molise, considerata la facile diffusione del virus e rilevando condizioni di necessità e urgenza, ha adottato le ordinanze n. 1 del 24/02/2020 e n. 2 del 26/02/2020 concernenti ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da CODIV-19;

CONSIDERATO CHE

il Sindaco mantiene costanti contatti con il Presidente della Regione Molise e con i vertici sanitari territoriali ai fini di essere costantemente informato dell’evoluzione dell’emergenza in atto e poter adottare tutte le eventuali precauzioni possibili a tutela della salute e incolumità dei cittadini;

-è necessario, in ragione del superiore interesse pubblico, valutare innanzitutto la sicurezza della popolazione scolastica ad iniziare dalle scuole dell’obbligo e dell’infanzia, procedere in via straordinaria alla igienizzazione e sanificazione degli ambienti scolastici, a scopo meramente cautelativo e precauzionale;

RITENUTO CHE

i suddetti interventi sono finalizzati ad assicurare negli ambienti scolastici le condizioni di igiene ottimali al fine di prevenire la diffusione di contagi e pertanto sia necessario per i conseguenti interventi dover disporre la chiusura delle scuole in argomento per la giornata di mercoledì 4 marzo 2020;

VISTO l’art. 50, comma 5, del D.LGS. 267/2000e ss.mm. ii.

O R D I N A

La chiusura di tutte le scuole secondarie di primo grado, primarie e dell’infanzia facenti capo I.C. “S.Giovanni Bosco” e all’I.C. “Giovanni XXIII” nonché delle sezioni primavera operanti sul territorio del comune di Isernia per la giornata di mercoledì 4 marzo 2020 al fine di espletare gli interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria degli ambienti scolastici, consentendo nelle scuole l’accesso di personale scolastico e comunale eventualmente ritenuto necessario per il supporto agli interventi in parola.