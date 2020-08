Il Comune di Oratino aderisce all’iniziativa Il Borgo dei desideri

Il Comune di Oratino ha deciso di aderire all’iniziativa Il Borgo dei desideri, promossa dall’Associazione ‘I Borghi Più Belli d’Italia’.



Il borgo ,per l’occasione ,diventerà il luogo dei desideri che i visitatori potranno

scrivere e lasciare vicino alla fontana del Belvedere. I desideri parteciperanno ad un

concorso nazionale ed il migliore verrà premiato con un viaggio.



Il Belvedere ‘Ugo Calise ‘per l’occasione sarà allestito con luci e pizzi realizzati a

mano dalle ‘uncinettaie’ di Oratino regalando un’atmosfera suggestiva in una delle

terrazze più panoramiche del Molise.



L’evento si svolgerà il 10 Agosto 2020 in occasione della notte di San Lorenzo :

-alle ore 18 è prevista una visita guidata del Borgo da effettuarsi per gruppi e su

prenotazione (in loco all’arrivo sul Belvedere).

-alle ore 22 un’esperto di astronomia guiderà i visitatori alla scoperta delle stelle.

Per l’occasione i ristoranti/bar locali proporranno un piatto o un drink dei desideri.