Un incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la Provinciale 150 in territorio di Palata, una moto si è scontrata contro un’auto. Sul posto i carabinieri di Termoli che si stanno occupando di ricostruire la dinamica dell’incidente. Il centauro è stato ricoverato al Cardarelli di Campobasso ed ha riportato un politrauma e le sue condizioni sono serie. Purtroppo l’uomo non ce l’ha fatta, è deceduto in ospedale.