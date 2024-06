Il ‘caso’/ Suicidi nelle carceri , Li.Si.Po. / Pnfd scrive al Presidente del Consiglio

Al Sig. Presidente del Consiglio

Avvertiamo grande preoccupazione per il sovraffollamento dei detenuti nelle carceri hanno evidenziato Antonio de Lieto Segretario generale nazionale del Libero Sindacato di Polizia (LI.SI.PO.) e Franco Picardi segretario generale nazionale di Polizia Nuova Forza Democratica (Pnfd), contestuale ad una carenza delle risorse umane senza precedenti. Parrebbe che il recupero sociale verso il detenuto si è trasformato in un isolamento che a giudizio del Li.Si.Po. / Pnfd può dare luogo ad episodi drammatici; un po’ come avviene anche per le forze di Polizia ove si sono verificati molteplici suicidi mentre tale situazione degenera ogni giorno per le notizie dei suicidi, rileviamo un silenzio tombale da parte delle SS.LL come se tali eventi siano di natura ordinaria! E pure durante le campagne politiche si annunciavano riforme ed investimenti sulla sicurezza, promesse che ad oggi sono solo miraggi! Egr. Sig. Presidente del Consiglio riteniamo necessario che LEI intervenga con decisione sulle tematiche esposte, poiché la situazione è grave e va affrontata urgentemente senza se e senza ma. Lo spirito e l’entusiasmo che gli uomini e le donne in divisa provano nell’istante in cui prestano giuramento, si spegne dopo solo alcuni anni di servizio per un sistema anomalo: l’assenza della tutela legale, dei necessari sostenimenti economici e della serenità nello svolgere le attività assegnate, bene necessario che purtroppo alla pari dei detenuti, è inesistente!

Se Atene piange, Sparta non ride… Sono tanti gli appartenenti della Polizia di Stato che si sono suicidati hanno evidenziato – de Lieto e Picardi – sono almeno 28 gli uomini e le donne in divisa che si sono tolti la vita nel 2024: monitoraggio effettuato dall’Osservatorio Suicidi in Divisa. A tal riguardo

il Li.Si.Po. / Pnfd rammentano ai vertici del Dipartimento dell’Interno che il grido di allarme lanciato a lor signori purtroppo è rimasto inesorabilmente inascoltato. Il Li.Si.Po. / Pnfd – hanno continuato de Lieto e Picardi – hanno sempre chiesto ai vertici del Ministero dell’Interno un pool di psicologi a stretto contatto con gli operatori di Polizia, in modo tale da intervenire per tempo su qualsiasi situazione sospetta, che l’appartenente alla Polizia di Stato stia vivendo, assicurando allo stesso modo il necessario supporto al fine di evitare il verificarsi di qualsiasi atto drammatico.

A tal riguardo il Li.Si.Po. ed il Pnfd hanno tenuto anche manifestazioni di protesta al fine di sensibilizzare ancor più chi è preposto alla risoluzione della delicata problematica. Ad oggi non è cambiato nulla. Sig. Presidente, signori Ministri, occorre agire subito e fare investimenti seri e concreti sulla sicurezza che riteniamo bene primario per l’intera società!

