I sindacati : Criticità di gestione dei pazienti Covid-19 al Cardarelli

“Giunge notizia alle scriventi OO.SS di nuove criticità presso l’Ospedale Cardarelli di

Campobasso in merito alla gestione di pazienti affetti da Covid-19 – si legge in una nota congiunta dei sindacati – Infatti la sola presenza di un paziente Covid-19 nel reparto terapia intensiva dell’ospedale ha generato di nuovo il caos organizzativo che si è verificato nei mesi della crisi pandemica.



La non nuova promiscuità logistica legata alla mancata separazione dei percorsi Covid

– No Covid mette di nuovo a rischio di infezione pazienti ed operatori.

Tale situazione – continuano i sindacati nella nota – era stata segnalata dalle scriventi OO.SS. nei mesi scorsi ma nulla è stato fatto per correggere le criticità.



Le scriventi OO.SS. FP Cgil, Cisl Fp Abruzzo Molise, Uil Fp Molise – chiedono interventi urgenti ed immediati volti a correggere le anomalie segnalate ai fini della tutela della salute e sicurezza dei pazienti ed operatori”.