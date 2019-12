La tragedia, in territorio di Guardialfiera questo pomeriggio. L’uomo, un 63enne sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Larino che sono arrivati sul posto assieme al 118 di Castelmauro. Per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Il magistrato di turno alla Procura di Larino ha disposto l’autopsia.