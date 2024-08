Gambatesa/Conclusa la seconda edizione di Vivacissimo Festival

Sì è conclusa, con l’ultimo concerto del 25 agosto, la seconda edizione di Vivacissimo Festival.

L’ultimo concerto si è svolto presso l’azienda agricola Il Fruttuoso Carmelo. Tra alberi di fichi,

prugne e susine, invasi dal profumo della lavanda, sotto le sfumature rosa gialle rosse blu del cielo

al tramonto in una serata di calda estate, la musica ha riecheggiato e allietato gli animi. Il

momento di convivialità che ne è seguito è stato l’occasione per salutare gli artisti del Vivacissimo

Festival, che nella giornata di oggi lasceranno Gambatesa. Si conclude così anche la prima

esperienza di residenza artistica. Sette giovani musicisti, provenienti da ogni parte del mondo

(Cina, Spagna, Olanda, Israele, Libano, Italia) hanno soggiornato a Gambatesa per una settimana,

interagendo con la comunità locale ed esibendosi in quattro concerti, tre dei quali si sono svolti

presso il Castello di Capua di Gambatesa e l’ultimo in campagna, immersi nell’incanto della natura.