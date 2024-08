Termoli/Avviati interventi per il taglio dell’erba e per la pulizia delle aree verdi dei numerosi istituti scolastici

In questi giorni l’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola ha avviato diversi interventi per il taglio dell’erba e per la pulizia delle aree verdi dei numerosi istituti scolastici della città in vista dell’inizio dell’anno scolastico 2024/2025 e al fine di accogliere gli studenti con il massimo decoro.



Per l’assessore Ciciola, non è solo una questione di decoro dei plessi scolastici sicuramente importante, ma di tutela e sicurezza delle comunità scolastiche.

“Si tratta di un importante lavoro di squadra – spiega l’assessore Silvana Ciciola – in quanto per noi è prioritaria la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici, cosa che permette all’amministrazione comunale di tutelare il fondamentale diritto allo studio dei nostri ragazzi. Non è in gioco il solo diritto allo studio ma anche il diritto alla salute e alla sicurezza delle comunità scolastiche”.