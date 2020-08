Eventi estivi in Molise …in tempo di Covid

Anche l’Estate 2020 subisce le restrizioni da emergenza Covid 19. Sono pochi, e organizzati in sicurezza, gli eventi che caratterizzeranno la nostra estate. Come nostro solito li raccogliamo nel cartellone estivo:

06 agosto

-Montagano (CB): presso Vico Montebello Inaugurazione mostra “Il raccoonto delle pietre più piccole” di Tomasso Luzio



-Montenero (CB): Notte nel Borgo Antico / Canti di storia e tradizioni, a cura di Marcello Pastorini e i cantori della memoria



7 agosto

-Montenero (CB): Notte nel Borgo Antico / Canti di storia e tradizioni, a cura di Marcello pstorini e i cantori della memoria



-Carpinone (IS): ore 21.00 Hattie Webb & Andrea Resce. Viaggio musicale ed emozionale per Arpa e Contrabbasso



8 agosto

-Ripalimosani (CB): Teatro comunale Nicolino Camposarcuno ore 21.30 “Una anno” di L. Pirandello, di e con Andrea Ortis



-Carpinone (IS): ore 21.30. Reading-performance per voce e chitarra : modi di fare, detti, proverbi e storie di paese…. e non solo



13 agosto

-Montagano (CB) presso Piazzale delle Scuole Elementari – Recita dei bambini del centro estivo



21 agosto

-Montagano (CB): Festa del pomodoro . 21-22-23 agosto mercatino del pomodori e dei prodotti locali



29 agosto

-Montagano (CB): presso il sito di Faifoli “Sanno sax quartet” in concerto

( articolo in aggiornamento. Per segnalare eventi [email protected])