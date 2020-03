Donazione in favore della ASREM da parte di Cassa Edile e Scuola Edile del Molise

L‘emergenza causata dalla diffusione del Virus Covid – 19 sta mettendo a dura prova l’economia italiana. In questo drammatico quadro il comparto delle costruzioni è quello che paga uno scotto altissimo con le imprese in grossa difficoltà nella gestione dei propri cantieri.

Gli amministratori della Cassa Edile e Scuola Edile del Molise hanno deciso, ciò nonostante, che la crisi sanitaria e sociale che si è creata dovesse avere una primaria attenzione, per cui hanno deciso di donare due “MONITOR PAZIENTE uMEC” alla ASREM (Azienda Sanitaria del Molise), con l’auspicio che questa difficile emergenza sanitaria e sociale finisca al più presto.



Il Presidente della Cassa Edile e Scuola Edile del Molise

Salvatore Venditti

Il Vice Presidente della Cassa Edile del Molise

Roberto D’Aloia

Il Vice Presidente della Scuola Edile del Molise

Massimiliano Rapone