Un anziano 84enne è morto durante il tragitto per il ricovero al San Timoteo nella giornata di ieri per una grave insufficienza respiratoria . Per prassi è stato effettuato il tampone per Covid 19 e purtoppo il risultato è positivo.

Al momento oltre ad effettuare controlli sui familiari viene ricostruita la rete di contatti dell’uomo.