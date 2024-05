Custodire la memoria fotografica di una comunità: è l’obiettivo del progetto “MemorieNostre“

Presentato dall’Associazione Il Cavaliere di San Biase, il progetto è tra i dieci finalisti del Bilancio Partecipativo indetto dal Comune di Campobasso.

Con la fotografia possiamo fermare il tempo su un piccolo pezzo di carta, testimone del nostro passaggio in un luogo o nella vita di una persona, di una storia da raccontare oggi e domani ai nostri affetti più cari.



A chi non è mai capitato di emozionarsi sfogliando gli album di famiglia? Questi album sono molto più di semplici collezioni di foto; sono custodi di avvenimenti e tradizioni che possono essere tramandati di generazione in generazione. Sono un modo immediato per connettersi con il passato, vivere il presente e lasciare un’eredità al futuro.



Ed è proprio su questo che l’Associazione Il Cavaliere di San Biase intende lavorare, creando un archivio digitale fotografico, contenente la storia degli abitanti di Campobasso. Riapriremo i cassetti, sfoglieremo album di famiglia, toglieremo le fotografie dall’oblio per

donargli nuova luce – spiega Antonella Struzzolino, presidentessa dell’Associazione Il Cavaliere di San Biase – Un gesto salvifico per le foto e anche per noi perché probabilmente ci indurrà a momenti di riflessione sul nostro passato comune, sulla nostra identità, sui valori che scandivano la nostra vita!



Occasione di riflessione e di partecipazione che coinvolgerà anche i residenti all’estero. “Memorie Nostre” sarà un’opera corale – continua Antonella – che darà la possibilità ai campobassani di preservare la loro identità familiare. Nell’arco di un anno, se i cittadini voteranno il progetto, restituiremo alla collettività un’istantanea di noi, della nostra storia, in grado di resistere all’inesorabile scorrere del tempo. Un archivio che sarà in continua evoluzione anche al termine del progetto.