Cronaca nazionale/ Tir sbanda e schiaccia un’auto e l’ambulanza: morti l’autista ed il paziente

Terribile iniodente stradale, con un bilancio di vittime pesante.

Un camion si è ribaltato e ha schiacciato un’ambulanza della Croce Rossa e un’automobile: i due mezzi colpiti stavano viaggiando nella corsia a fianco, lungo lo svincolo di collegamento tra il casello di Ancona Nord e la SS76, nel territorio di Falconara Marittima.

Il 27enne che era alla guida dell’ambulanza della Croce Rossa che è stata centrata dal rimorchio di un tir è morto e con lui anche il paziente che si trovava all’interno. L’autista del tir è sotto shock. Traffico in tilt. ‘ambulanza stava trasferendo il paziente all’ospedale di Senigallia.

Sarebbe in gravissime condizioni l’altro volontario della Croce Rossa, un uomo di 59 anni, che si trovava con il ragazzo in ambulanza: sarebbe stato infatti trasferito in ospedale in codice rosso.

I vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per liberare le persone incastrate, sul posto anche la polizia stradale e il 118.

foto di repertorio