Cronaca nazionale/ Pilota di rally muore in gara, la figlia navigatrice è salva

ristezza e dolore per la morte di uno sportivo in gara. Malore fatale per un pilota di rally 58enne bassanese, è morto davanti alla figlia 21enne in auto con lui come navigatrice, mentre il secondogenito di 13 anni lo aspettava ai box.

La tragedia è avvenuta al 17° Rally Storico Campagnolo che si tiene nel vicentino. Ha avuto un malore improvviso nel percorso di trasferimento dopo la tappa di Recoaro.

L’uomo è riuscito ad accostare e non ha più ripreso conoscenza.

Sul posto l’elicottero di Verona emergenza; i medici hanno tentato di rianimare l’uomo, ma per il pilota non c’è stato nulla da fare.

Foto di repertorio