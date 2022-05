Calcio/ Campobasso, ritiro verso il 17 luglio per i lupi

I lupi, dovrebbero andare in ritiro il 17 luglio, la località è da definire in accordo con il nuovo allenatore, che dovrebbe essere salvo sorprese, Fabio Prosperi, tecnico del Vastogirardi, impegnato nei play aut. Intanto, lunedì 30 Maggio prenderà il via la campagna abbonamenti per coloro che già erano abbonati lo scorso anno fino al 12 Giugno, poi dal 28 Giugno fino al 30 luglio si potranno abbonare quelli ex novo.

Gli abbonamenti si faranno solo allo Store per il corso, dal Matredì al Sabato dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 il pomeriggio.

Intanto, la società sta preparando la documentazione per l’iscrizione al prossimo campionato.

Arnaldo Angiolillo