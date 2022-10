Cronaca nazionale/ Entra nel centro commerciale, prende un coltello e colpisce persone a caso: un morto e almeno 4 feriti

Si è sfiorata la strage, ma il bilancio del folle gesto è comunque pesante: un morto e almeno 4 feriti.

Un italiano di 46 anni, che pare abbia problemi psichici, entrato in un centro commerciale di Assago, a Milano, ha afferrato un coltello dall’espositore all’interno del supermercato e, senza alcun preavviso, ha iniziato a colpire persone a caso, uccidendo un dipendente trentenne di una catena di grande distribuzione e ferendone gravemente altre 4.

Tre di loro sono state trasportate in codice rosso in ospedale e il quadro clinico appare molto grave.

I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica, ma per ora escludono che possa esserci una matrice terroristica alla base del gesto. Più probabile che l’uomo abbia colpito in preda a una crisi psichica esplosa all’improvviso.

La vittima era un boliviano e aveva 46 anni: sarebbe stato uno dei primi a essere colpiti dall’aggressore.

L’autore del folle gesto, incensurato, era in cura da un anno per una grave crisi depressiva.

Foto di repertorio