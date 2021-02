Covid, accertata la presenza della variante inglese in Molise

Gli esami eseguiti dall’Istituto zooprofilattico Caporale di Abruzzo e Molise hanno accertato della presenza della “variante inglese” del Covid 19. La velocità con cui si è diffuso il contagio in Basso Molise, ha generato qualche dubbio e gli esperti hanno pensato alla variante inglese, dato che oggi è stato confermato. Pare che questa variante sia più contagiosa, ma non dovrebbe essere più aggressiva e soprattutto non inciderebbe sulla campagna vaccinale in atto.

Non si esclude che il governatore Toma, informato in queste ore, possa assumere ulteriori provvedimenti per contrastare la diffusione del virus.