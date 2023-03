Ciclovia Adriatica, consegnati i lavori. Soddisfatto l’assessore ai lavori pubblici Vincenzo Ferrazzano

Nonostante la situazione emergenziale conseguente al terremoto che ha obbligato i tecnici del Comune di Termoli ad effettuare sopralluoghi di verifica presso gli edifici pubblici e scolastici, nella mattina di oggi sono stati consegnati i lavori per la realizzazione della nuova ciclovia Adriatica che prevedono la costruzione di una nuova pista ciclabile in vari punti dei comuni costieri molisani.

Pertanto, da oggi avranno inizio i lavori per un importo complessivo del progetto di cinque

milioni di euro.

Presenti alla procedura di consegna l’architetto Silvestro Belpulsi e l’ingegner Silvia

Plescia del Comune di Termoli oltre all’assessore ai Lavori Pubblici Vincenzo Ferrazzano

che ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questo nuovo cantiere che andrà a

dotare la città di altre opere per la mobilità sostenibile.