Il Principe Alberto II di Monaco invia un videomessaggio al presidente Massaro, per sensibilizzare la donazione di sangue

Portavoce di tematiche ambientali e sociali, il Principe Alberto II di Monaco è un convinto

testimonial della donazione di sangue, tanto che da tempo promuove azioni di

sensibilizzazione, proseguendo sulla strada del padre, Ranieri III di Monaco, che nel 1993 istituì la medaglia al merito per la donazione del sangue.

L’ultima iniziativa in ordine di tempo è arrivata in queste ore, come gentile risposta a un

appello rivoltogli dall’isernino Gian Franco Massaro, presidente della FIODS, Federazione

internazionale delle organizzazioni di sangue e del CSV Molise.

Il Principe Alberto ha inviato un video al presidente Massaro con un messaggio teso a

diffondere l’importanza del gesto salvavita.

«Donare il sangue è un atto di generosità nei confronti dell’altro e di noi stessi – le parole

del Principe, pronunciate in francese, in inglese e in spagnolo -, oltre che un atto di

salvaguardia della salute. Finché esiste un donatore esiste un’opportunità di vivere».

L’invito del presidente Massaro era arrivato il 18 novembre scorso quando, partecipando alla

cerimonia di consegna delle medaglie, nel Palazzo dei Principi di Monaco, strinse col sovrano

monegasco un’amicizia nel segno della solidarietà.

Nella sua qualità di presidente della FIODS, il numero uno del CSV Molise avviò

nell’occasione una collaborazione che si è tradotta in questa testimonianza molto

significativa.

Il presidente Massaro ha ringraziato il Principe Alberto per un gesto che darà ulteriore forza

all’operato della FIODS e di tutte le associazioni che nel mondo si occupano di donazione di

sangue.