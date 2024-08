Calciomercato Juve, Sancho si avvicina: le ultime news

(Adnkronos) –

Jadon Sancho a un passo dalla Juventus. Il colpo finale del calciomercato bianconero, secondo le news che arrivano oggi dall'estero, sembra quasi cosa fatta. RMC riferisce che la Juve e il Manchester United, proprietario del cartellino dell'esterno, hanno raggiunto un accordo per il passaggio del giocatore inglese in bianconero. Sancho dovrebbe arrivare a Torino con la formula del prestito oneroso e con l'obbligo di riscatto per la Juve, che nella prossima stagione perfezionerebbe l'acquisto dopo la prima annata. Secondo alcuni rumors, il Manchester United potrebbe contribuire al pagamento dell'ingaggio di Sancho nel 2024-2025, prima che il cartellino del giocatore venga ceduto a titolo definitivo. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)