Calcio/ La Covisoc dice sì all’ iscrizione del Campobasso in serie C

Ieri sera, la Covisoc ha comunicato di aver dato parere favorevole all’ iscrizione dei rossoblu al prossimo campionato di serie C; il Campobasso, aveva inviato i documenti il 3 giugno.

Intanto, la Lega ha ufficializzato al 16 giugno la data della partita tra Campobasso e Trapani, valida per la finale della “Poule Scudetto” di serie D, che si giochera’ allo stadio” Carlo Zecchini” di Grosseto alle ore 18.00 , in caso di parità non si svolgeranno i supplementari ma i calci di rigore per decretare la vincitrice.

Non e’ la prima volta che la “poule scudetto” di serie D si svolge in Toscana , due anni fa si svolse a Poggibonsi e lo scorso anno a Piancastagnaio in provincia di Siena.

Arnaldo Angiolillo