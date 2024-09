Cagliari, litiga per il posteggio e gli stacca un orecchio a morsi

(Adnkronos) – Una banale lite per il posteggio è sfociata nel sangue nel cagliaritano. Un operaio di 63 anni ha aggredito un pensionato di 73, colpendolo ripetutamente alla testa e al costato con un tondino di ferro, lungo quasi due metri, oltre a staccargli l'orecchio a morsi. Nonostante abbia tentato di fuggire, l'aggressore è stato arrestato dai carabinieri di Flumini di Quartu Sant'Elena con l'accusa di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere. Ora si trova nel carcere di Uta. Sequestrato il tondino di ferro. La vittima, un uomo anziano, pensionato e sposato, ha subito ferite gravi, tra cui il distacco dell'orecchio sinistro e lesioni importanti al costato. Immediatamente soccorso dai presenti, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale 'SS. Trinità' di Cagliari, dove è stato ricoverato. Nonostante le ferite riportate, fortunatamente non è in pericolo di vita. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)