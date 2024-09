Serie C-Girone B/Pianese – Campobasso 2-0

Pianese

Boer, Pacciardi, Simeoni, Polidori, Boccadamo, Proietto, Sorrentino, Nicoli, Mastropietro, Falleni, Mignani.

All Prosperi.

Campobasso

Guadagno, Celesia, Pierno, Bosisio, Mondonico, haveri, Di Stefano, Prezioso, Di Nardo,

D’ Angelo, Forte R.

All Braglia.

Arbitro: Gavini di Aprilia.

Marcatori : al 10 Sorrentino, al 11 Mignani.

Spettatori 800 circa di cui 150 molisani.

Al 5 , azione della Pianese e nicoli di testa colpisce la traversa. Al 10, errore di Guadagno e Sorrentino segna 1-0 per i toscani. Al 11 , Mignani realizza il 2-0 per i locali. La partita , non poteva cominciare peggio per i molisani, che sono lenti e impacciati.

Al 25, tiro di Pierno che colpisce il portiere di casa. Al 30, tiro di Nicol ma la sfera termina fuori.Al 40, ammonito Di Nardo per una manata a un avversario. Finisce cosi, il primo tempo con la Pianese che va al riposo sul 2-0 . Nel secondo tempo, escono prezioso e Haveri ed entrano Scorza e Baldassin per gli ospiti, al 50, tiro di Di Stefano ma la sfera finisce fuori.Al 60, esce Di Stefano ed entra Lombari per i rossoblu, al 70 tiro di Boccadamo ma Guadagno blocca la palla.

Al 80, ci prova Mignani ma la palla finisce fuori. Al 84, tiro di Baldassin ma la difesa ribatte, al 90 tiro di Boccadamo fuori. Finisce cosi, la partita con la vittoria della Pianese che ha giocato una buona gara , per i rossoblu c’e” molto da lavorare.

Risultati della serie d girone F le due molisane impegnate : Ancona – Isernia 2-0 e Notaresco- Termoli 0-2.

Arnaldo Angiolillo