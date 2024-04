Brasile/ Si lancia dalla diga, star dei social muore annegato

Un’imprudenza che ha generato una tragedia, purtroppo mortale.

Voleva realizzare un video estremo per i suoi follower ma quello che avrebbe dovuto essere un successo si è trasformato in tragedia per un 20enne brasiliano, star dei social.

Conosciuto artisticamente come Mc Dieguin Md, noto artista di funk, è morto annegato in un lago nei pressi di Americana, nell’entroterra di San Paolo, lanciandosi dalla diga del Salto Grande.

I soccorritori sono intervenuti senza successo e hanno potuto soltanto accertare la morte del giovane.