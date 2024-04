Sport/ Il Campobasso Football Club nella famiglia ANSMeS

Riceviamo e pubblichiamo

Il 22 febbraio scorso il sigillo sull’affiliazione della prima squadra di calcio della regione, il Campobasso Football Club, alla grande famiglia ANSMeS. A distanza di due mesi il giusto risalto per questa unione: lunedì 22 aprile p.v. alle 18, nei locali di via Garibaldi 274 della concessionaria Autopia di Giannunzio Magnifico (main sponsor dei rossoblù) l’Associazione Nazionale Stelle, Palme e Collari d’Oro al merito del Coni e del Cip accoglierà ufficialmente nel Comitato Regionale la società di Matt Rizzetta con un incontro aperto ai soci regionali e agli appassionati di calcio che, ad un mese dalla fine della stagione sognano di nuovo la serie C.

Il Presidente ANSMeS Molise Michele Falcione e il vicepresidente del Campobasso F.C. Nicola Cirrincione, accompagnato dal D.G. Mario Colalillo, celebreranno l’evento a circa 40 anni da quel giorno in cui il sodalizio del Presidente Tonino Molinari ricevette la “Stella di bronzo al merito sportivo” per la conquista della serie B dalle mani dell’allora Presidente provinciale del Coni Giuseppe Ruffo.