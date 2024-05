Campobasso/ I volontari della cellula Coscioni Molise promuovono l’informazione sul biotestamento

Sabato 4 Maggio, i volontari della Cellula Coscioni Molise saranno presenti a Campobasso, in Piazza Vittorio Emanuele II dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 20:00 per promuovere l’importanza del biotestamento e fornire informazioni ai cittadini.

L’obiettivo principale dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la comunità sulla tematica del biotestamento, fornendo conoscenze approfondite sui diritti individuali e sulle disposizioni anticipate di trattamento. I volontari saranno disponibili per chiarire dubbi, fornire supporto e guidare i cittadini nel processo di redazione del documento.

Il biotestamento è un argomento di fondamentale importanza per tutti i cittadini, poiché riguarda la possibilità di esprimere le proprie volontà riguardo alle cure mediche in situazioni di malattia grave o incapacità decisionale. È un passo cruciale per garantire il rispetto della dignità individuale e l’autonomia decisionale, anche in momenti di difficoltà.