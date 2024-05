Amministrative Campobasso/Francesco Pilone candidato FdI a sostegno di De Benedittis

Le imminenti elezioni amministrative che coinvolgeranno la città di Campobasso nel prossimo mese di giugno, ci spingono a riflessioni e prese di posizione chiare, funzionali alla scelta della migliore “governance” per la città capoluogo di regione.



Per questo motivo mi piace far sapere che mi accingo ad intraprendere questa nuova avventura candidandomi nella lista di Fratelli d’Italia, a sostegno del candidato sindaco del centro destra, Avv. Aldo DE BENEDITTIS, ottimo professionista e amministratore di consolidata esperienza, nella certezza di poter rivestire un ruolo all’interno di quella che io credo sarà la maggioranza di governo della mia città.



Sono entrato in Consiglio Comunale per la prima volta nel 1999 all’età di 27 anni e sono stato riconfermato in Consiglio Comunale sia nel 2004 che nel 2014. Ho militato sempre nel centro destra, anche quando i venti della politica soffiavano altrove ed ho mantenuto sempre una posizione chiara e coerente. Vengo da una cultura democratico-cristiana ed ho un riferimento chiaro nell’Associazionismo cattolico; cosa questa che ha segnato particolarmente la mia esistenza sin dall’infanzia. L’adesione all’Azione Cattolica e lo spirito di servizio da sempre testimoniato, hanno forgiato il mio carattere proteso all’attenzione e alla salvaguardia del Bene Comune.



Sono convinto che Campobasso abbia bisogno di una visione rigeneratrice protesa al futuro e allo sviluppo sostenibile, senza stravolgere, anzi salvaguardando le peculiarità specifiche del tessuto economico esistente. Il capoluogo di regione è essenzialmente una città di servizi, dove è il terziario avanzato l’anello di congiunzione tra la popolazione ancora attiva, dal punto di vista occupazionale e una larga fascia di residenti sia giovani, ancora in cerca di prima occupazione, che meno giovani e quindi in quiescenza.



Con gli alleati di coalizione ed il candidato sindaco del centro destra concorderemo il programma elettorale; lasciatemi tuttavia specificare quale è l’idea di ‘città’ che ho per Campobasso:

-sogno un Piano Regolatore della Mobilità Urbana non inteso come una banale riorganizzazione della viabilità cittadina e dei sensi di marcia, ma come pianificazione dei tempi della “city” concepiti in maniera più consona alle esigenze dei residenti e dei tanti visitatori che ogni giorno affluiscono nel capoluogo;

-immagino il recupero di un serio confronto tra le forze “produttrici” e quelle produttive della città, con il coinvolgimento di Enti ed Istituzioni, dalla Regione Molise alla Provincia di Campobasso, l’Università degli Studi del Molise e le Aziende ospedaliere presenti sul territorio, vero volano di sviluppo sia in termini economici che di ricerca scientifica e tecnologica.

Personalmente mi impegnerò (come ho sempre fatto) e darò il mio contributo di idee affinché si possano creare le condizioni per un rilancio concreto di quelle politiche di opportunità occupazionale funzionali alla crescita sociale del nostro contesto cittadino, che non siano legate a promesse evanescenti ed aleatorie, ma al riconoscimento di professionalità tangibili e tali da garantire soddisfazione lavorativa a tanti ed un futuro certo ai giovani. Una corretta programmazione della pianificazione urbanistica e dello sviluppo edilizio (soprattutto quello scolastico) e la gestione corretta delle risorse, ad iniziare dai fondi del PNRR, dovranno essere la cartina di tornasole della nostra capacità amministrativa, che solo così porterà ad ipotesi di sviluppo sostenibile ma concreto della città.

Questo e tanto altro ancora caratterizzerà il mio impegno amministrativo a servizio della mia città.

Francesco PILONE