SEA S.p.A.: Bilancio 2023 da record

SEA S.p.A. ha presentato oggi i risultati finanziari per il 2023 durante una conferenza stampa presso la sua sede in Piazza Molise, 70. L’Amministratore Unico della Municipalizzata, Stefania Tomaro, ha condiviso i dettagli dei risultati operativi e delle

prospettive future dell’Azienda.



Il 2023 è un anno importante per SEA S.p.A.: celebra i 20 anni dalla sua costituzione, confermandosi come l’unica in house della Regione Molise, attiva nel comparto dei servizi pubblici essenziali, e con il servizio predominante, quello dell’igiene urbana, in crescita positiva negli ultimi quattro anni. SEA mantiene una solida stabilità operativa, evidenziata dai contratti a lungo termine nel settore dell’igiene urbana, della rimozione neve e della gestione dei parcheggi, tutti di durata pari a dieci anni. Gli investimenti strategici (beni funzionali al completamento della raccolta differenziata) e i crescenti investimenti in nuove tecnologie (tra cui strumentazione SW e HW adeguati) hanno

contribuito a migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.



La società registra dati in positivo, per utile conseguito, indici di capitalizzazione adeguati e soprattutto investimenti in forza lavoro. La partecipata del Comune di Campobasso, crea e redistribuisce valore sul territorio: aumenta la percentuale di raccolta differenziata (nell’ultimo triennio il trend è sempre in aumento attestandosi su una percentuale di cca il 20 % in più dal 2020 ad oggi) e contestualmente si abbattono i costi di smaltimento. Un vero successo, così come ricordato durante la conferenza

stampa dall’Assessore all’Ambiente Simone Cretella.



Il recupero di valore (la diminuzione dei costi di smaltimento nell’ultimo biennio si attesta intorno ai 400.000 euro) è reinvestito in forza lavoro assunta a tempo indeterminato. Forza lavoro interessata già dal 2022 ad un processo di ampio respiro di welfare da raffinare nel medio/lungo periodo per valorizzare le risorse in organico, introducendo sistemi premianti che abbattano i costi legati a possibili inefficienze.



Questo significa che il beneficio è triplice: si aumentano le azioni a beneficio dell’ambiente, si garantisce sostegno alla forza lavoro, si investe per erogare servizi pubblici di qualità a favore degli utenti. Non solo: il progressivo aumento di percentuale

di raccolta differenziata consente di combattere l’evasione (recuperati cca 340.000 euro nel 2023) a beneficio del progressivo abbattimento tariffario nel medio-lungo periodo, restituendo valore sociale e di parità tributaria al servizio pubblico reso.



Sea insieme al Comune di Campobasso dal 2024 e fino al 2026 darà seguito ai progetti finanziati dal PNRR, a cominciare dall’installazione delle 31 ecostazioni che andranno collocate nel centro cittadino a chiusura del processo di raccolta informatizzata dei rifiuti, avviato e concepito con il piano industriale battezzato dal comune capoluogo. Gli investimenti complessivi finanziati dal PNRR superano il

milione e mezzo di euro e permetteranno di perfezionare il piano di investimenti necessario a garantire la massima ottimizzazione dei costi complessivi.



Ottime le performance complessive: nonostante la progressiva crescita del tasso d’inflazione nell’ultimo biennio (+ 8,1% nel 2022 e +del 5.7%, nel 2023), SEA S.p.A. è riuscita a garantire minime oscillazioni a rialzo delle tariffe per l’igiene urbana, lavorando in sinergia con il Comune per cercare di garantire gradualità di implementazione dei costi, rispetto al miglioramento della qualità dei servizi offerti.



Inoltre, i campionamenti sulle singole frazioni di materiali (plastica e carta in primis) e la “purezza” del materiale esaminato hanno confermato il valore della raccolta porta a porta e l’impegno dell’azienda per la sostenibilità. Si guarda all’obiettivo imposto su scala nazionale al 2035: ridurre fino al 10% il conferimento in discarica.



SEA S.p.A. ha inoltre ottenuto risultati significativi nella raccolta differenziata (RD), in particolare nella raccolta di carta, plastica, organico, piccoli RAEE e oli vegetali, anche grazie a progetti di raccolta presidiata (raccolta presso l’ex edicola di Via Insorti d’Ungheria) focalizzati sull’utilizzo di tecnologia innovativa dedicata alla raccolta differenziata, alla manutenzione del verde pubblico (anche grazie al finanziamento

garantito dal MISE tramite il progetto MoliCTE), nonché sull’utilizzo di app integrate ed innovative per la gestione del servizio parcheggi .



Contestualmente, la comunicazione, interna ed esterna rimane una priorità, con campagne social e promozionali per sensibilizzare la comunità sull’importanza della sostenibilità ambientale e per promuovere a tutti i livelli (scuole, uffici ed utenze domestiche) un modello di sostenibilità condiviso e “un grazie è doveroso e v a ai più piccoli della città, pilastro della crescita del nostro territorio”, ha sottolineato

l’Assessore al Bilancio, Giuseppina Panichella.



Il Sindaco di Campobasso, Paola Felice, ha sottolineato l’importanza di collaborazioni sinergiche tra enti pubblici e aziende private per promuovere lo sviluppo responsabile e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Stefania Tomaro, Amministratore unico di SEA S.p.A., ha commentato: “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti nel 2023 e guardiamo al futuro con ottimismo. Continueremo a investire nell’innovazione e nell’eccellenza operativa per soddisfare le esigenze della nostra comunità e potenziare la raccolta differenziata di qualità”.