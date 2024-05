Cultura e Turismo: Domenica al museo, il 5 maggio 2024 ingresso gratuito

Come ogni prima domenica del mese, il Ministero della Cultura propone la “Domenica al museo”, con entrata gratuita in tutti i luoghi della cultura statali. La Direzione Regionale Musei Molise ed il Parco Archeologico di Sepino organizzano le seguenti aperture per domenica 5 maggio 2024:

-Museo Archeologico Nazionale di Campobasso (ex Museo sannitico) Aperto 08:15-19:00. Ore 16h30 V incontro del ciclo

-“Museo Sannitico e musei nel territorio: Macchia Valfortore

-Castello di Capua a Gambatesa. Aperto 8:45 -19:15; ( in foto)

-Castello di Civitacampomarano Aperto 10:00- 13:00 e 16:00- 19:00.

-Museo Nazionale del Paleolitico Aperto 8:15-19:00; ore 10:00- 13:00 accompagnamento nelle sale a cura di Me.Mo. -Cantieri Culturali aps.

-Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache Aperto 8:30- 14:15 – ore 10.00 | 11.45 | 16.15 | 17.30 – Visite alla mostra: “La forma dell’oro, storie di gioielli dall’Italia antica.”a cura di Dedalo Archeologia e Cultura aps-ets

-Complesso monumentale di San Vincenzo al Volturno Aperto 8:45 -19:15; Ore 10:00- 13:00naccompagnamento nel sito archeologico a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali aps

-Santuario italico di Pietrabbondante Aperto 8:45 -19:15; dalle 10.30 e alle 12.00 accompagnamenti nell’area archeologica a tema “Natura e paesaggio di un santuario” a cura di Dedalo archeologia e cultura aps-ets

-Museo Archeologico di Venafro Aperto 08:15-14:00. Ore 10:00- 13:00 accompagnamento nelle sale a cura di Me.Mo. Cantieri Culturali aps

-Parco archeologico di Sepino Aperto 08:15-19:15.

Per ulteriori informazioni, costi e prenotazioni sugli approfondimenti didattici, contattare:

• Pietrabbondante e Museo Archeologico di Santa Maria delle Monache: aps.dedalo@gmail.com | Tel./WhatsApp: 3409682354 – 3468395325 – 3297345581 (ore 10-18)

• Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia: Me.Mo. Cantieri Culturali a.p.s.: +39 3272803696

• Museo Nazionale di Castello Pandone, Museo Archeologico di Venafro, Complesso Monumentale di San Vincenzo al Volturno: Me.Mo Venafro: +39 3892191032

Ricordiamo che l’ingresso nei musei e nelle aree archeologiche è possibile fino a 30 minuti prima dell’orario di chiusura.

Per acquistare o prenotare la visita direttamente on line utilizzare l’APP museiitaliani.it