Annuario: nel centro storico i problemi relativi al sistema di raccolta differenziata sono notevoli

Un’interrogazione in Consiglio comunale per le problematiche connesse al funzionamento dei raccoglitori dei rifiuti ‘Ecostop mobile’ nel centro storico di Campobasso. A presentarla, durante l’assise è stato il capogruppo di Fratelli d’Italia a Palazzo San Giorgio, Mario Annuario.

“Nel centro storico di Campobasso i problemi relativi al sistema di raccolta differenziata sono notevoli – aveva fatto notare il capogruppo di Fratelli d’Italia, Mario Annuario – Le problematicità riscontrate in due anni arrivano anche all’impedimento di conferire i rifiuti. Occorre trovare al più presto una soluzione”.

A rispondere l’assessore all’Ambiente, Simone Cretella, che ha spiegato come “a disposizione degli utenti, per le richieste e le segnalazioni inerenti il servizio rifiuti, sia attivo il numero verde della Sea (800993159), attivo tutti i giorni feriali dalle 9 alle 13, utenza telefonica riportata sui calendari e sul materiale informativo distribuito a tutte le utenze e rinvenibile sul sito della Sea”.

Inoltre, per agevolare la visibilità del numero verde, è in fase di revisione la segnaletica nei pressi delle postazioni Ecostop del centro storico, che saranno modificate e implementate con l’indicazione del recapito telefonico per l’assistenza agli utenti, oggi non indicata sulle stesse tabelle.

Dal mese di gennaio 2019 è presente, ogni mercoledì dalle 16 alle 19, un operatore all’infopoint nei pressi dell’Ecostop in Piazza Pepe, di fronte al Teatro Savoia. A tal proposito, “considerando che non tutti sono a conoscenza dell’operatore presente all’infopoint, ho invitato – ha affermato Annuario – a mettere esposta una tabella con gli orari”.

“Durante il Consiglio comunale – le parole di Annuario – ho sottolineato come ci siano anche altre problematiche da risolvere, soprattutto inerenti gli anziani per il conferimento all’ecostop, auspicando che vengano trovate soluzioni nel breve termine, al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini”.