Silvia Romano è libera.

Siamo estremamente felici di questa notizia e di come il presidente del Consiglio Giuseppe Conte abbia dato l’annuncio: “Lo Stato non lascia indietro nessuno”.

Così come il lavoro incessante ha portato alla liberazione della volontaria rapita in Kenya più di un anno fa, così siamo fiduciosi che lo Stato si impegnerà per tutelare ogni cittadino in difficoltà.

Il Segretario PD

Vittorino Facciolla