Minoranze al comune: La città di Campobasso non merita tutto ciò

La nostra è una comunità che merita di sapere e capire cosa sia realmente successo e cosa stia realmente accadendo, ferme restando le responsabilità evidenti di chi ha scelto di non attenersi alle regole (poste a tutela di tutti) e che, dunque, non può trovare giustificazione alcuna.

Le dichiarazioni rilasciate oggi dal Sindaco, anziché chiarire, aumentano i dubbi sulla doverosa azione di controllo. L’impennata di contagi nel capoluogo di regione sta rigettando il Molise intero nell’incertezza del possibile riavvio . Da parte nostra, stiamo ponendo in essere gli atti amministrativi utili a rispondere all’esigenza di conoscenza dei fatti.

Nelle prossime ore, acquisiti tutti i dati necessari, saremo nelle condizioni di promuovere le azioni conseguenti, per garantire massima trasparenza, massima conoscenza e fornire il contributo utile per la pronta e attesa ripartenza . Torniamo a ribadire quello che abbiamo detto da subito: tamponi a tappeto, non solo nella comunità che oggi vede aprirsi un nuovo cluster, ma per tutti coloro che hanno avuto contatti a rischio e, poi, a tutti i cittadini, con test sierologici.

Alessandra Salvatore, Giose Trivisonno, Antonio Battista, Bibiana Chierchia