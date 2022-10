Regione/ Finanziamento dei servizi per la Prima Infanzia, Micaela Fanelli replica all’assessore Calenda

Riceviamo e pubblichiamo nota di replica del Capogruppo Pd alle dichiarazioni dell’Assessore Filomena Calenda, relative al finanziamento parziale dei servizi per la Prima Infanzia.

Cara Mena, quindi li troverete o meno i fondi per soddisfare tutti i progetti relativi ai servizi per la Prima Infanzia? Se portate in Consiglio un provvedimento specifico e dedicato, lo voto. Eccome! Fin qui non è stato così.

Come saprà una esponente politica di lungo corso come te, infatti, l’assunzione di ogni atto relativo al bilancio è appannaggio e principale responsabilità della maggioranza che governa e non delle opposizioni! Soprattutto quando gli impegni sono contenuti in un minestrone di disposizioni ed emendamenti omnibus che certo noi non possiamo votare.

Ma il punto non è questo, amica mia.

Il vero problema è che tu stessa ammetti che un pezzo della vostra maggioranza non ha votato per il necessario aumento delle risorse, che quindi non è stato approvato e, dunque, se i soldi non ci sono, i servizi non saranno garantiti. E se non partiranno i progetti per il nido, prima infanzia e classi primavera, a rimetterci non saremo né tu, né io, ma bambini, insegnanti, famiglie e comuni.

Dunque, non ti dolere se le minoranze bocciano le vostre proposte riguardanti atti che non potremmo mai votare, anche perché spesso e volentieri sbagliati nella forma. Ragiona invece sul fatto che come Governo regionale non avete i numeri per assicurare il minimo indispensabile.

E invece delle risposte piccate, impegnatevi un po’ di più, fate pace con voi stessi, trovate i soldi e portate in Consiglio un provvedimento urgente, per una volta tanto, scritto bene (che significa preciso e puntuale, non inserito in un pot-pourri di disposizioni slegate tra loro e soprattutto sistematicamente impugnate dal Consiglio dei Ministri davanti la Corte Costituzionale) e in Aula avrai anche il mio voto. Deciso e convinto, se in ballo ci sono centinaia di persone che aspettano l’avvio di questi indispensabili servizi, e sui quali da sempre vi sollecito, ahimè, con i vostri risultati che sono sotto gli occhi di tutti.

A loro devi rispondere e spiegare perché non avete i numeri e non trovate i soldi. A loro, tu e il centrodestra, dovete garantire certezza e assistenza.

Micaela Fanelli