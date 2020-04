Psr Molise, gli atti di concessione della Misura 4 validi fino al 15 giugno 2020., per gli effetti del decreto legge ‘Cura Italia’

L’assessorato all’Agricoltura rende noto che è stata approvata ieri dal II Dipartimento della Regione Molise la Determina numero 33.

Il provvedimento stabilisce che gli atti di concessione dei finanziamenti riferiti alla Misura 4 del Psr 2014 – 2020, ovvero le relative sotto-misure 4.1, 4.2 e 4.3 risultanti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020, conservano – ai sensi e per gli effetti del Decreto legge “Cura Italia” (del 17 marzo 2020, n. 18), la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Salvo modifiche ed integrazioni in sede di conversione in legge del medesimo decreto legge.

Il provvedimento è consultabile sul sito della Regione molise e del Psr Molise.