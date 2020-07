Nuova seduta regionale per l’indagine conoscitiva sui Fondi per la non Autosufficienza

E ’ proseguito anche nella seduta di mercoledì 08 luglio, presieduta dal Presidente Filomena Calenda , il ciclo di audizioni della IV Commissione permanente per lo svolgimento dell’ indagine conoscitiva sui Fondi per la non Autosufficienza, affidatale dal Consiglio regionale .

In particolare i Commissario hanno ascoltato i contributi de i responsabili, o loro delegati , delle associazioni e dei comitati che si occupano a vario modo e titolo della tematica in esame . S on o stati quindi auditi: l ’ ASSOCIAZIONE AUSER INSIEME , il COORDINAMENTO NAZIONALE INSEGNANTI SPECIALIZZATI (CNIS); ASSOCIAZIONE AMMA; ANTEAS MOLISE , l ’ ASSOCIAZIONE IL MONDO E NOI , l ’ A.G.D.M. ASSOCIAZIONE GIOVANI DIABETICI MOLISANI ONLUS; ASSOCIAZIONE DEA MOLISE DEMENZA ED ALZHEIMER MOLISE; l ’ASSOCIAZIONE MALATI ORFANI UNITI NEL RISPETTO; LEGA ITALIANE RICERCA HUNTINGTON; APRI – ASSOCIAZIONE PRO RETINOPATICI ED IPOVEDENTI – SEZ. REGIONALE; l ’ ASSOCIAZIONE ITALIANA PERSONE DOWN , l’ ANFASS ONLUS – ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELAZIONALI , l ’ASSOCIAZIONE MOLINARI ONLUS , la LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO, l ’ ASSOCIAZIONE AFASEV.

Il Presidente Calenda ha voluto ringraziare a nome di tutti i Commissari le circa 50 Associazioni, Comitati e Coordinamenti che nelle ultime tre sedute hanno incontrato l ’ organismo consiliare , trasmettendo ai suoi componenti valide notizie , fondate preoccupazioni e interessanti informazioni utili e interessanti per la stesura della relazione che concluderà l ’ indagine conoscitiva che sarà resa al Consiglio e alla Giunta regionale. Nella prossima seduta, ha detto ancora la Calenda , ci confronteremo con l ’ Assessore e con il Servizio regionale competente , al fine di raccogliere ulteriori elementi per completare il lavoro di studio e approfondimento che stiamo s volgendo e giungere così finalmente , con la tempistica pi ù celere possibile , alla pubblicazione del bando per la non autosufficienza per risposte confacenti a lle reali esigenze delle persone interessate e delle loro famiglie.