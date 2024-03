Molise/Della Porta (FdI): Grazie alla premier Meloni per l’accordo di coesione

“La firma dell’accordo tra il Governo e la Regione Molise, siglato oggi a Campobasso nella splendida cornice del Teatro Savoia, è un fatto straordinario che rappresenta la vicinanza dell’Esecutivo Meloni al nostro territorio. 445 milioni di euro da investire, senza perdere tempo, in infrastrutture viarie, turismo, energie rinnovabili, misure per i più fragili e tanto altro, con un ruolo da protagonista che dovrà assumere la nostra Università, l’Unimol. 42 interventi, per il 16esimo accordo di coesione, che saranno un ottimo viatico per la ripresa economica della nostra Regione. Grazie Giorgia, grazie Presidente”.

Lo dichiara il senatore molisano di Fratelli d’Italia Costanzo Della Porta.