Istituita il 18 marzo la Giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid-19

E’ stato approvato all’unanimità il disegno di legge che istituisce la giornata nazionale in memoria delle vittime del Covid, La ricorrenza è stata fissata al 18 marzo, data in cui , esattamente un anno fa, i mezzi militari, a Bergamo, sono stati impiegati per il trasporto delle salme delle vittime. E proprio domani nella città lombarda si recherà il presidente del Consiglio, Mario Draghi.

La legge prevede un minuto di silenzio nazionale, una programmazione speciale per le emittenti televisive, iniziative didattiche nelle scuole.

Mentre i Municipi esporranno le bandiere a mezz’asta.