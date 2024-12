Gravina (M5S): “Panichella nel Consiglio Nazionale Anci, una nomina di merito e rappresentanza”

Giuseppina Panichella, consigliera comunale del Movimento 5 Stelle al Comune di Campobasso e attualmente consigliera delegata al Bilancio dalla sindaca Marialuisa Forte, è stata nominata membro del Consiglio Nazionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci).

Roberto Gravina, consigliere regionale del M5S e coordinatore nazionale del Comitato Enti Locali del Movimento, ha espresso soddisfazione per il risultato: «La nomina di Giuseppina Panichella rappresenta un riconoscimento significativo alle sue competenze e al metodo di lavoro che ha sempre caratterizzato la sua attività amministrativa. Nella nostra precedente amministrazione comunale, come assessore al Bilancio, Panichella ha saputo guadagnarsi la stima di tutte le componenti del Consiglio comunale, distinguendosi per serietà e capacità. Inoltre, la sua esperienza come revisore dei conti di Anci nel passato quinquennio ha già reso chiaro il suo valore a livello nazionale. Questa nuova nomina, insieme ad altre ottenute dal Movimento, conferma il percorso che stiamo portando avanti come Comitato Enti Locali del M5S per dare voce alle legittime istanze delle amministrazioni e delle comunità locali».

Anche la neonominata Panichella ha commentato l’incarico: «Sono onorata di poter rappresentare le amministrazioni locali nel Consiglio Nazionale di Anci. Questo ruolo è un’importante opportunità per portare avanti il lavoro iniziato nel mio precedente mandato e continuare a dare voce alle istanze delle comunità che amministriamo. Ringrazio chi ha riposto fiducia nel mio operato e mi impegno a lavorare con serietà per un dialogo istituzionale efficace, garantendo supporto concreto agli enti locali».

Luca Praitano, capogruppo del M5S al Consiglio comunale di Campobasso, ha aggiunto: «La nomina di Giuseppina Panichella è motivo di grande orgoglio per la nostra città e per il Movimento 5 Stelle. La sua competenza e il suo impegno rappresentano un esempio di come sia possibile mettere al centro delle istituzioni il valore delle persone e delle loro esperienze. Siamo certi che il suo contributo sarà prezioso per affrontare le sfide che attendono i comuni italiani, garantendo ascolto e soluzioni concrete alle esigenze dei cittadini».

Antonio Federico, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle in Molise, ha dichiarato: «Questa nomina risponde a un criterio di rappresentanza e meritocrazia e conferma l’importanza di avere figure preparate e autorevoli nei ruoli decisionali a livello nazionale». Federico ha inoltre sottolineato che il Movimento continuerà a lavorare per rafforzare il ruolo delle amministrazioni locali nel sistema istituzionale italiano.