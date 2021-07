Fondo valle Biferno, bretella esterna viadotto Molise II

Stop ai disagi per gli automobilisti che, negli ultimi tempi, attraversando il viadotto Molise II, erano costretti a fare lunghe file ai semafori che regolavano la circolazione a senso unico alternato in corrispondenza dei cantieri. Aperta al traffico la bretella che permette una viabilità alternativa esterna.

È destinata al traffico in direzione Campobasso, mentre quanti procedono verso Termoli transiteranno nella corsia sul viadotto. L’Anas, peraltro, ha fatto sapere che la fluidità del traffico migliorerà anche sull’altro viadotto, il Molise I, dove saranno sospesi i lavori dal 15 luglio al 15 settembre.

Alla presentazione dell’infrastruttura, questa mattina, erano presenti il presidente della Regione Molise, Donato Toma, l’assessore regionale alla Viabilità e Infrasrutture, Vincenzo Niro, il direttore del Dipartimento IV della Regione Molise, Manuel Brasiello, il sindaco di Guardialfiera, Vincenzo Tozzi, e l’amministratore delegato e direttore Anas, Massimo Simonini.

«L’apertura della bretella – ha detto il presidente – si inserisce in un più ampio contesto che riguarda il miglioramento della rete stradale molisana, obiettivo che riteniamo fondamentale per la vivibilità e l’economia del territorio, anche ai fini di un incremento delle presenze turistiche. Devo dire che l’Anas sta facendo un ottimo lavoro sulle strade di sua competenza e facciamo molto affidamento sul Piano di investimenti dell’Azienda per i prossimi anni.

Per noi rimane prioritaria, però, la realizzazione di un’arteria a quattro corsie che colleghi l’Adriatico al Tirreno, un’opera strategica che apporterebbe benefici non solo al Molise, ma all’intero Meridione d’Italia».