Ferrero: nuove assunzioni di Operai e Impiegati. L’azienda ha rinnovato gli annunci per la ricerca di Diplomati e Laureati

Sono stati aggiornati a giugno gli annunci di lavoro per la ricerca di operai e impiegati da parte di Ferrero, multinazionale italiana a conduzione familiare, specializzata nella produzione di prodotti dolciari. L’azienda assume soprattutto Operai con flessibilità, precisione, sensibilità, qualità e attenzione, orientamento alcliente e al prodotto,capacità interpersonali, comunicative e che sappiano lavorare in squadra, i quali dovranno occuparsi dei clienti e del prodotto per ottenere risultati brillanti.

Le altre figure ricercate sono: Addetti alla Manutenzione Elettronica, con ottima predisposizione per il lavoro in squadra, capacità di analisi guasti e diagnostica su diverse tipologie di processi e disponibilità a lavorare su turni, che dovranno eseguire attività di manutenzione preventiva, predittiva ed a guasto sugli impianti di produzione e saper analizzare i guasti e la diagnostica su impianti elettrici ed elettronici;

Capi Operativi, con disponibilità alla mobilità internazionale e al lavoro su turni, che dovranno individuare e proporre aree di miglioramento per le diverse attività, supportare le attività di gestione dell’inventario, assicurare la pulizia e l’igienizzazione delle aree di competenza, fornire tutte le informazioni necessarie al responsabile e contribuire alla valutazione delle risorse di linea;

Specialisti di Server e di Stoccaggio con ottime capacità comunicative e orientamento al cliente e al servizio, che dovranno gestire server con sistema operativo appropriato, prevenire e identificare i rischi, saper eseguire le attività di ripristino del sistema, collaborare nella progettazione, implementazione e risoluzione dei problemi delle politiche di sicurezza dei server e saper gestire i fornitori.

