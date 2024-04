Europee, sondaggio Euromedia: Fdi al 27,1% con Meloni capolista, Pd al 19,8% con Schlein

(Adnkronos) – Fratelli d’Italia primo partito al 26.9%, ma con Giorgia Meloni in campo come candidata in tutte le circoscrizioni i consensi potrebbero toccare quota 27.1%, con 24 seggi che scatterebbero al Parlamento europeo. E' il dato che emerge da un sondaggio realizzato da Euromedia Research per 'Porta a Porta', relativo alle intenzioni di voto in vista delle prossime elezioni europee. Come secondo partito troviamo il Pd al 19.7% (con la candidatura della segretaria Schlein arriverebbe al 19.8%) con 17 seggi. Il Movimento 5 Stelle si attesterebbe al 17.6% ma con le eventuali candidature di Meloni e Schlein scenderebbe al 17.5% ottenendo 15 seggi. La Lega oscilla tra l’8.7% e l’8.6%, con 8 seggi. Quindi Forza Italia tra l’8.5% e l’8.7% (con candidatura di Tajani) con 7 seggi. La nuova formazione Stati Uniti d’Europa si collocherebbe tra il 4.4% e il 4.5% con 4 seggi al Parlamento europeo. Quindi le formazioni politiche che non otterrebbero il quorum necessario: Azione Calenda Siamo Europei con Nos – Partito Repubblicano Italiano-Popolari Europeisti Riformatori – Associazione Socialista Liberale si attesterebbe tra il 3.8% e il 3.6%, (nessun seggio). Stessa situazione per Alleanza Verdi e Sinistra 3.7%, 3.6% (nessun seggio) Libertà 3.7% (nessun seggio) e infine Lista Santoro Pace Terra e Dignità 1.8% (nessun seggio). —[email protected] (Web Info)