Election day per Amministrative ed Europee: si vota 8 e 9 giugno. In Molise 56 comuni alle urne

E’ stato deciso nel decreto legge per l’election day approvato nel Consiglio dei ministri, che per le elezioni amministrative ed europee si voterà sabato 8 e domenica 9 giugno , ed ha anche dato il via libera al terzo mandato per i sindaci dei Comuni sotto i 15mila abitanti, tra 5mila e 15mila abitanti si potrà arrivare al terzo mandato, sotto i 5mila viene eliminato il limite.

In Molise andranno alle urne 56 su 136 comuni.

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Acquaviva Collecroce (585) Francesco Trolio L.C.: Za Kruc CAMPOBASSO (47.587) Campodipietra (2.435) Giuseppe Notartomaso Fare Futuro Campomarino (7.648) Piero Donato Silvestri Nc Nuova Campomarino Castelmauro (1.227) Flavio Boccardo Castelmauro Nel Cuore Castropignano (874) Nicola Scapillati Uniti Castropignano Cercemaggiore (3.594) Gino Donnino Mascia Uniti per Cercemaggiore Colle d’Anchise (731) Carletto Di Paola Con Voi per Colle d’Anchise Colletorto (1.692) Cosimo Damiano Mele Un Futuro per Colletorto Ferrazzano (3.197) Antonio Cerio Identità e Futuro Fossalto (1.178) Saverio Nonno Per il Futuro di Fossalto Gambatesa (1.283) Carmelina Genovese Gambatesa Partecipa Gildone (755) Nicola Vecchiullo Democrazia e Trasparenza Lucito (630) Giovanni Marasca Per Lucito Mafalda (1.092) Giacomo Matassa Prima Mafalda Mirabello Sannitico (2.037) Angelo Miniello Insieme per Mirabello Monacilioni (479) Michele Turro Continuiamo a Crescere Montagano (1.008) Giuseppe Tullo In Armonia Montecilfone (1.204) Giorgio Manes Insieme per Montecilfone Palata (1.575) Maria Di Lena Siamo Palata Petacciato (*) (3.494) Petrella Tifernina (1.044) Alessandro Amoroso Il Melograno Riccia (4.901) Pietro Testa Riccia Bene in Comune Ripalimosani (3.036) Marco Giampaolo Ripartiamo San Giovanni in Galdo (537) Domenico Credico Bene Comune San Giuliano di Puglia (989) Giuseppe Ferrante Tu..protagonista San Martino in Pensilis (4.531) Giovanni Di Matteo San Martino Libera San Polo Matese (476) Tonino Spina San Polo Matese Nel Cuore Sant’Angelo Limosano (317) William Ciarallo Vivere Sant’Elia a Pianisi (1.585) Biagio Faiella Faiella Sindaco Santa Croce di Magliano (4.012) Alberto Florio Insieme per Santa Croce Spinete (1.186) Michele Di Iorio Nuova Prospettiva Spinete Tavenna (602) Paolo Cirulli Insieme per Tavenna Termoli (+) (32.391) Trivento (4.437) Pasquale Corallo Trivento Riparte Tufara (798) Gianni Di Iorio La Via Giusta

PROVINCIA D ISERNIA: