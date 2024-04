Mortal Kombat 1, Ermac è il nuovo lottatore

(Adnkronos) – Warner Bros. Games ha diffuso un nuovo trailer di gameplay di Mortal Kombat 1, concentrando l'attenzione su Ermac, il combattente scaricabile (DLC) che si aggiungerà al roster a partire dal 16 aprile per i possessori del Kombat Pack, mentre sarà disponibile per tutti dal 23 aprile. Ermac, un amalgama di anime controllate dalla magia nera di Quan Chi, viene presentato come un personaggio dalle origini complesse. Un nuovo trailer mostra le abilità del nuovo personaggio, inclusi teletrasporto e lievitazione, oltre all'uso di anime per attaccare gli avversari. Inoltre, viene presentata un'anteprima di Mavado, un nuovo combattente Kameo che offre supporto durante gli scontri. Mavado sarà disponibile a maggio 2024 come parte del Kombat Pack o in acquisto singolo. Il succitato Kombat Pack di Mortal Kombat 1 offre una serie di contenuti aggiuntivi, tra cui la skin di Jean-Claude Van Damme per Johnny Cage e l'accesso anticipato a vari personaggi, inclusi Ermac, Omni-Man, Quan Chi, Peacemaker, Homelander e Takeda Takahashi. Il Kombat Pack è disponibile con l'acquisto della Premium Edition o separatamente. Mortal Kombat 1, l'ultimo capitolo del franchise sviluppato da NetherRealm Studios, propone una nuova interpretazione dell'universo Mortal Kombat, con personaggi classici e nuovi protagonisti. Disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC, il gioco offre un vasto cast di combattenti, tra cui Liu Kang, Scorpion, Sub-Zero, Raiden e molti altri, insieme a combattenti Kameo. —[email protected] (Web Info)