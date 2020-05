Direzione Federazione PD del Basso Molise: “Trasporto pubblico, lavoro e servizi per l’infanzia” per ripartire

Si è tenuto sabato 9 maggio, su piattaforma zoom, l’incontro tra i membri della Direzione di Federazione PD del Basso Molise, allargata ai segretari dei circoli cittadini, ai membri della segreteria e con la partecipazione del segretario regionale Vittorino Facciolla.

L’appuntamento, avvenuto a seguito di diversi incontri di discussione tra i membri della segreteria di federazione, è stato l’occasione per definire le linee di intervento prioritarie per il rilancio della Regione Molise ed in particolare del territorio basso molisano, nella fase 2 e nelle fasi successive all’emergenza covid-19.

Dall’analisi delle problematiche, è emersa la volontà di avanzare proposte politiche in tema di trasporto pubblico locale, lavoro e servizi sociali dedicati all’infanzia.

Elaborare un piano ottimale del trasporto pubblico locale che impone alla Regione di trovare altri fondi per garantire agli utenti di viaggiare nella massima sicurezza, aumentando il numero delle corse, soprattutto nelle ore di punta, poiché le restrizioni imposte dal decreto non sono in grado di accogliere tutti i fruitori del servizio pubblico, anche in vista della riapertura delle scuole che farà aumentare il numero dei fruitori.

Risolvere con urgenza ed in modo definitivo il blocco dell’erogazione della cassa integrazione ai dipendenti delle oltre 6000 aziende molisane, anche attraverso un’azione forte dei consiglieri regionali PD nei confronti della gestione Toma che ha lasciato molte famiglie prive del minimo sostentamento, per scongiurare il rischio di generare nuove povertà in un territorio già fortemente provato.

Proporre programmi mirati che consentano – attraverso la sinergia tra enti locali, associazioni, ludoteche e strutture per l’infanzia – ai più piccoli ma anche, e soprattutto, ai diversamente abili di ritrovare una socialità e un luogo sicuro dove trascorrere il tempo nelle ore in cui i genitori sono a lavoro.

Perché, come ha ribadito il Segretario di Federazione Oscar Scurti ( nella foto) – a margine dell’incontro nel quale, all’unanimità si sono fissati i punti da trasformare in proposte – ” I cittadini hanno bisogno di risposte in merito allo sblocco della cassa integrazione, le famiglie devono avere a disposizione strutture in cui sapere i loro bambini al sicuro e i fruitori del trasporto pubblico locale devono avere la certezza di viaggiare in sicurezza. L’impegno del Partito Democratico, in questo momento, deve essere dunque quello di rispondere alle istanze attraverso proposte attuabili che diano una speranza alla ripartenza nel nostro territorio.”

Posizione condivisa anche dal Segretario Regionale Vittorino Facciolla nel rimarcare che “Molto spesso le opposizioni vengono fin troppo marginalizzate e nella nostra Regione dove siamo opposizione, ci troviamo a combattere con una maggioranza che non ascolta la minoranza. È doveroso dunque chiederci cosa voglia fare il nostro Partito sul territorio – anche in queste sedi – perché non può, e non deve più essere solo un soggetto esecutorio di scelte fatte da pochi all’interno del gruppo regionale, ma divenire soggetto esecutore di idee e progetti scaturiti da un confronto costante con una pluralità di soggetti”.