Isernia/ Infiorata celestiniana on line, il Comune coinvolge i bambini per realizzarla

Il Covid-19 blocca l’Infiorata Celestiniana del 19 maggio a Isernia, in occasione della festa del Santo Patrono Celestino V, ma il Comune coinvolge i bambini per realizzarla online. L’evento era stato istituito l’anno scorso con una collaborazione tra l’assessorato comunale all’Istruzione e l’assise civica dei ragazzi.

Gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado avevano realizzato l’infiorata in Piazza Michelangelo utilizzando petali e fiori, immagini di San Pietro Celestino e disegni aventi come tema le tradizioni e i monumenti della città. Per la seconda edizione, tutti i bambini che vorranno partecipare potranno inviare immagini, frasi o semplici pensieri dedicati a San Pietro Celestino.

Ogni elaborato dovrà contenere anche figure di fiori, quale testimonianza di devozione verso il patrono e dovrà essere inviato all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] entro il prossimo 14 maggio. Gli elaborati saranno pubblicati e, successivamente, esposti nel Chiostro di Palazzo San Francesco.