Il sindaco di Isernia D’Apollonio: chi ha partecipato al rito funebre a Campobasso resti a casa e segnali all’Asrem

Il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, in ragione che nella nostra Regione si è avuta una preoccupante recrudescenza dei casi di contagio da Coronavirus, dovuta, a quanto pare, ai numerosi contatti interpersonali avutisi lo scorso 30 aprile a Campobasso in occasione di una cerimonia funebre, ha disposto – con propria ordinanza n. 73/2020 – che tutti i soggetti che hanno partecipato alla predetta cerimonia funebre e che, quindi, potrebbero essere stati a stretto contatto con persone affette da Covid-19, di rimanere in casa e di segnalare la loro condizione ai numeri regionali dell’Asrem 0874.313000 e 0874.409000, nonché, per opportuna conoscenza, al Comando della polizia municipale del Comune di Isernia ai numeri 0865.50044 e 366.6684611.

L’inosservanza dell’ordinanza è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del D.L. 25/3/20, n. 19.